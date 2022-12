Mondiali 2022, Samuel L. Jackson e il discorso motivazionale alla squadra USA!

Gli Stati Uniti stanno continuando il loro percorso nei Mondiali in Qatar. Il compito di caricare al meglio atleti e tifosi è stato affidato a Samuel L. Jackson, voce narrante dello spot pubblicitario che racconta le imprese di Christian Pulisic, ribattezzato Captain America.

In occasione degli ottavi di finale la federazione ha deciso di rivolgersi al meglio per promuovere il mondiale e la squadra degli USA, utilizzando la voce dell'interprete di Nick Fury. Scelta più che adatta in base al contesto e al tipo di storia che lo spot vuole raccontare esaltando le qualità del suo capitano e del gioco di squadra che li ha portati a superare i gironi.

Samuel L Jackson ha ammesso quanto ami interpretare Nick Fury parlando di come nel corso della sua carriera abbia sempre scelto i ruoli in base al suo divertimento e alle sue scelte più che alla prospettiva di vincere qualche importante riconoscimento. Nei prossimi mesi rivedremo l'attore nei panni di Fury in Secret Invasion nuovo thriller psicologico dei Marvel Studios che sarà disponibile su Disney+ dal 2023. Gli episodi si ispirano ad una celebre serie che racconta l'inserimento degli Skrull all'interno della società.

Recentemente Samuel L. Jackson ha risposto a Quentin Tarantino riguardo una provocazione sui cinecomic e il mondo dell star system moderno. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!