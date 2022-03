Samuel L. Jackson di nuovo Mace Windu in The Mandalorian 3? Bryce Dallas Howard risponde

Samuel L. Jackson vorrebbe tornare come Mace Windu e per questo motivo lo ha chiesto esplicitamente qualche giorno fa a Bryce Dallas Howard, tra le registe più apprezzate di The Mandalorian e che ha anche diretto l'episodio di The Book of Boba Fett dedicato al ritorno del Mandaloriano. Ricevuta la richiesta, la Howard ha risposto prontamente.

Solo un paio di giorni fa, Jackson aveva espresso nuovamente il suo interesse nel rivestire i panni del Maestro Jedi Mace Windu in questo modo: "Un sacco di gente con una mano sola è tornata in Star Wars... L'unica persona cui cui io abbia mai parlato di un possibile ritorno è Bryce Dallas Howard, perché ho fatto un film con lei. E lei è la regista di alcuni episodi di The Mandalorian, quindi le ho detto: 'Hey, pensi che saresti capace di far salire a bordo un fratello? Voglio dire, io ti piaccio, no?' E lei tipo: 'Io ti amo, sei fantastico'. E io: 'Bene, allora buttami dentro, mettimi in panchina, io sono pronto! Imparerò ad usare la spada laser con la mano sinistra!'" ha raccontato la star di Pulp Fiction.

Dopo la notizia, Bryce Dallas Howard ha prontamente intercettato il report su Twitter ripostandolo e aggiungendo le emoji degli occhi come per apparire sorpresa e incerta sul da farsi. Certo è che il personaggio di Mace Windu è apparentemente morto in La Vendetta dei Sith per mano di Anakin Skywalker nel tentativo di proteggere Palpatine, ma non abbiamo neanche mai visto il suo cadavere, che è schizzato tra i palazzi di Coruscant.

Chissà che Bryce Dallas Howard non abbia cercato davvero di convincere la produzione a dare una seconda chance a Mace Windu! E a voi, piacerebbe rivedere il personaggio di Samuel L. Jackson? Fatecelo sapere nei commenti! Pedro Pascal, intanto, ha anticipato l'arrivo di nuovi personaggi in The Mandalorian.