Samurai Rabbit: ecco quando uscirà su Netflix la serie tratta dai fumetti di Stan Sakai

Netflix ha annunciato la data di uscita di Samurai Rabbit: The Usagi Chronicles, la serie animata ispirata alla serie di fumetti di Stan Sakai, vincitrice del premio Eisner, e pubblicata dalla Dark Horse Comics, Usagi Yojimbo. Il progetto d'animazione ha come protagonista l'attore della apprezzata serie Netflix Non ho mai..., Darren Barnet.

Darren Barnet doppierà il personaggio protagonista Samurai Yuichi. Gli altri doppiatori nel cast includono anche Shelby Rabara, Aleks Le e Mallory Low. Sakai è produttore esecutivo con Gaumont, Dark Horse Entertainment e Atomic Monster. Sakai ha scritto e disegnato Usagi Yojimbo per 37 anni, e il suo personaggio è precedentemente apparso in diversi show animati delle Teenage Mutant Ninja Turtles, le Tartarughe Ninja.

Secondo quanto riportato da ComicBook, Netflix ha annunciato una data di uscita per il debutto di Samurai Rabbit: The Usagi Chronicles: il 28 aprile 2022. Candie e Doug Langdale sono gli showrunner, scrittori e produttori esecutivi della nuova serie. Il prolifico duo di scrittori sta anche scrivendo il prossimo film d'animazione di Netflix I, Chihuahua, con Gabriel "Fluffy" Iglesias. La coppia ha anche scritto in precedenza progetti come The Adventures of Puss in Boots e Scooby-Doo! Shaggy's Showdown.

Si dice che Sakai sia anche profondamente coinvolto in Samurai Rabbit: The Usagi Chronicles, e in una delle ultime uscite pubbliche sulla stampa avrebbe dichiarato quanto segue dello show animato in arrivo: "Approvo tutto".

Lo show sarà ambientato nel futuro e ci mostrerà la storia di Yuichi, un coniglio samurai discendente del guerriero Miyamoto Usagi. Insieme a lui troveremo un gruppo di originali aiutanti, tra cui un cacciatore di taglie, un astuto ninja, un cucciolo di lucertola e molti altri, che lo accompagneranno nel suo viaggio per diventare il samurai più forte del clan Usagi. Tra i produttori esecutivi della serie troviamo anche James Wan, che ha già collaborato con Netflix.

Su queste pagine trovate un primo sguardo a Samurai Rabbit, mentre qualche tempo fa il produttore esecutivo Doug Langdale ha descritto la serie come uno spin-off dell'originale Usagi Yojimbo.