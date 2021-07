Samurai Rabbit: The Usagi Yojimbo Chronicles, ecco un primo sguardo alla serie Netflix!

Netflix ha svelato le prime immagini di Samurai Rabbit: The Usagi Yojimbo Chronicles, nuova serie animata in CGI in arrivo su Netflix ispirata all'acclamata serie di fumetti dell'autore nippoamericano Stan Sakai.

Il filmato è le prime immagini dello show sono arrivate in occasione del panel al Comic-Con Home: potete trovare i concept e un primo sguardo all'animazione dal minuto 34.00 del video presente all'interno della news.

Lo show sarà ambientato nel futuro e ci mostrerà la storia di Yuichi, un coniglio samurai discendente del guerriero Miyamoto Usagi. Insieme a lui troveremo un gruppo di originali aiutanti, tra cui un cacciatore di taglie, un astuto ninja, un cucciolo di lucertola e molti altri, che lo accompagneranno nel suo viaggio per diventare il samurai più forte del clan Usagi. Tra i produttori esecutivi della serie troviamo anche James Wan, che ha già collaborato con Netflix.

Nel corso del panel, Sakai ha affermato di essere totalmente coinvolto nello sviluppo: "Ho approvato tutto quanto. Ho voce in capitolo in ogni fase del processo di animazione, dalla storia al design e alla scelta dei doppiatori. È qualcosa in cui sono molto coinvolto. Gaumont, Netflix ed io abbiamo un ottimo rapporto di lavoro. C'è un grande rispetto reciproco, rispetto la proprietà Usagi e anche per la cultura giapponese, che per me è molto importante."



L'anno scorso, il produttore esecutivo Doug Langdale ha descritto la serie come uno spin-off dell'originale Usagi Yojimbo.