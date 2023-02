San Valentino su Prime Video: innamoratevi di queste 4 serie tv sulla piattaforma

San Valentino 2023 si sta avvicinando, e dopo aver dato un'occhiata a questi 5 film da guardare su Prime Video durante la Festa degli Innamorati torniamo sulla piattaforma di streaming on demand di Amazon per sbirciare il catalogo delle serie tv.

In questo articolo, vi proponiamo infatti 4 serie tv da guardare su Prime Video in occasione di San Valentino. Come sempre, trovate i titoli selezionati nell'elenco qui sotto:

PRISMA - Serie di formazione sulla complessa relazione tra identità, aspirazioni e orientamento sessuale di un gruppo di adolescenti. Protagonisti del racconto sono due gemelli, Marco e Andrea, all’apparenza identici ma profondamente diversi nelle inquietudini (qui il trailer ufficiale di Prisma)

- Serie di formazione sulla complessa relazione tra identità, aspirazioni e orientamento sessuale di un gruppo di adolescenti. Protagonisti del racconto sono due gemelli, Marco e Andrea, all’apparenza identici ma profondamente diversi nelle inquietudini (qui il trailer ufficiale di Prisma) THIS IS US - Tutte le stagioni dell'acclamata e commovente serie statunitense che, viaggiando su più linee temporali, racconta la storia di una grande famiglia, di come i genitori di tre gemelli si sono incontrati, della loro infanzia e di come le vite di ciascuno di loro si siano evolute nel tempo.

- Tutte le stagioni dell'acclamata e commovente serie statunitense che, viaggiando su più linee temporali, racconta la storia di una grande famiglia, di come i genitori di tre gemelli si sono incontrati, della loro infanzia e di come le vite di ciascuno di loro si siano evolute nel tempo. MODERN LOVE - Un'amicizia insolita. Un amore perduto riemerso. Un matrimonio al suo punto di svolta. Un appuntamento che potrebbe non essere stato tale. Una nuova famiglia non convenzionale. Queste sono le storie uniche sulle gioie e sulle tribolazioni dell'amore, ciascuna ispirata da un saggio pubblicato nell’omonima rubrica del New York Times.

- Un'amicizia insolita. Un amore perduto riemerso. Un matrimonio al suo punto di svolta. Un appuntamento che potrebbe non essere stato tale. Una nuova famiglia non convenzionale. Queste sono le storie uniche sulle gioie e sulle tribolazioni dell'amore, ciascuna ispirata da un saggio pubblicato nell’omonima rubrica del New York Times. L'ESTATE NEI TUOI OCCHI - Belly Conklin ha quasi 16 anni ed è pronta a trasferirsi per l'estate a Cousins Beach, il suo posto preferito al mondo. Nell'ultimo anno è cresciuta molto e ha l'impressione che questa sarà un'estate molto diversa dalle altre. La serie è tratta dal libro di Jenny Han, che ne è anche la creatrice e la produttrice esecutiva.

Inoltre, se il vostro unico amore è il cibo date un'occhiata al trailer ufficiale di Dinner Club 2, la serie tv di Prime Video con lo Chef stellato Carlo Cracco.