Sanaa Lathan si unisce al cast di Harley Quinn per doppiare Catwoman

Continuano le notizia sul casting della seconda stagione di Harley Quinn: dopo Mister Freeze, stavolta scopriamo chi sarà l'attrice che presterà la sua voce per doppiare Catwoman nelle prossime puntate inedite dello show di DC Universe.

A darne la notizia sono i due showrunner, che hanno fatto sapere a tutti gli appassionati dei comics americani la presenza nelle prossime puntate di Selina Kyle, conosciuta ai più come Catwoman. A prestare la sua voce per il personaggio sarà l'attrice Sanaa Lathan, presente in serie TV quali "The Affair", "The Twilight Zone" e "Love & Basketball". Come doppiatrice invece è famosa per il ruolo di Donna Tubbs in "The Cleveland Show". Oltre a Mr.Freeze quindi il personaggio protagonista della serie dovrà fare i conti anche con l'alleata/rivale di Batman, anche se non sappiamo ancora quale sarà il rapporto tra Harley Quinn e Catwoman.

Non sappiamo ancora quando potremo vedere le prossime puntate inedite della serie, nel frattempo anche Kaley Cuoco ha parlato del successo di Harley Quinn, durante l'intervista ha ammesso di essere rimasta sorpresa in particolare dalla crudezza delle situazioni viste durante la prima stagione. Non abbiamo ancora notizie riguardo una eventuale uscita in Italia della serie, che rimane per ora un'esclusiva del servizio streaming di DC Comics.