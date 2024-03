Sandman 2, Morte avrà un ruolo molto più importante! Parla la star della serie Netflix

Finalmente le riprese di Sandman 2 hanno preso il via e i fan già si chiedono cosa vedremo nei prossimi episodi della serie Netflix, dalla cui prima stagione sono passati due anni. Oltre alle prime foto dal set, arrivano anche importanti novità sui personaggi che faranno ritorno nella serie tratta dai fumetti di Neil Gaiman.

A darci qualche dettaglio in più è stata Kirby Howell-Baptiste che, in occasione della promozione del suo nuovo film We strangers, ha confermato che il suo personaggio sarà presente in più episodi. La star aveva infatti prestato il volto a Morte in quello che da molti viene considerato uno dei miglior episodi della serie: “Sarò presente in più episodi. La morte è un tassello fondamentale in questa stagione e ci sono alcune storie incredibili che non vedo l’ora di poter condividere con i fan”.

L’attrice ha anche aggiunto che i nuovi episodi hanno il potenziale giusto per accontentare una fetta di pubblico più ampia: “È stato fantastico tornare nei panni di Morte perché credo che questa stagione verrà molto amata dai fan. Sembra che lo show sia su una strada a doppio senso, non siamo solo noi a donare al pubblico, è anche Neil stesso ad ascoltare i desideri dei fan per realizzarli. Quindi penso che saranno davvero entusiasti di vedere la trama ampliata e di percepirne le complessità delle dinamiche”.

Non ci resta che attendere il secondo capitolo della serie fantasy attesa per la fine del 2024 e l’inizio del 2025. Intanto, se ve la siete persa, qui trovate la nostra recensione di Sandman.