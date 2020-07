Sandman, l'audiolibro narrato da Neil Gaiman è in arrivo su Amazon Audible: il trailer

DC Entertainment e Amazon Audible ha diffuso in rete il trailer ufficiale della versione audio di Sandman, adattamento della leggendaria saga a fumetti di Neil Gaiman, il quale per l'occasione ha prestato la voce al narratore della storia.

Adattato e diretto da Dirk Maggs, frequente collaboratore di Gaiman, l'audio-fumetto presenta un cast vocale d'eccezione che vede James McAvoy nei panni del protagonista, Sogno. Insieme a lui troviamo Riz Ahmed (Corinzio), Kat Dennings (Morte), Taron Egerton (John Constantine), Samantha Morton (Urania Blackwell), Andy Serkis (Matthew il Corvo), Bebe Neuwirth (La Gatta Siamese) e Michael Sheen (Lucifero).

La prima parte della versione audio di Sandman, comprendente i primi tre volumi dell'opera originale, sarà disponibile su Amazon Audible a partire dal prossimo 15 luglio. Potete trovare il trailer, che anticipa le straordinarie atmosfere del fumetto, nella parte alta dell'articolo. In calce, invece, vi riportiamo il suggestivo poster ufficiale dell'audiolibro. Che ve ne pare di questa iniziativa? Fatecelo sapere nei commenti.

Vi ricordiamo che Gaiman in questo periodo sta lavorando anche all'adattamento televisivo di Sandman targato Netflix, per cui sono già in sviluppo le prime due stagioni. L'autore ha confermato che le varie sceneggiature sono già state completate, ma la pandemia ha rallentato non poco il processo di casting e pre-produzione.