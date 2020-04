Sandman, si bloccano i lavori per la serie Netflix: ne parla Neil Gaiman

È tutto pronto per le riprese di Sandman, atteso adattamento targato Netflix della celebre graphic novel di Neil Gaiman la cui produzione però è momentaneamente in pausa, come tutte, a causa dell'emergenza sanitaria legata al Coronavirus.

A confermarlo è stato lo stesso Gaiman, che sta collaborando con il colosso dello streaming per trasporre sul piccolo schermo il fumetto Vertigo, rispondendo alla domanda di un fan su Tumblr.

"Sta andando molto bene, a parte il fatto che rimarremo bloccati finché non si potrà tornare a fare TV" ha spiegato lo scrittore (via CBR.com). "Gli script della prima stagioni sono scritti, il casting è iniziato, i registi sono stati assunti e i set sono stati costruiti. Era tutto pronto per l'inizio della produzione, e poi ci siamo dovuti fermare. Torneremo a realizzare Sandman appena il mondo sarà pronto. Nel frattempo, stiamo sfruttando questa opportunità per rendere al meglio la sceneggiatura."

Composta da 11 episodi, la prima stagione dello show sarebbe dovuta entrare in produzione a maggio in vista di un'uscita nel 2021 (ancora da confermare).

In attesa di novità, vi ricordiamo che Gaiman ha confermato di essere già al lavoro sulla seconda stagione di Sandman. L'autore sta collaborando con Allan Heinberg e David Goyer, che stanno lavorando al titolo in veste di showrunner.

Per altre notizie, a proposito della quarantena: Gaiman leggerà la versione audio di Sandman targata Amazon Audible.