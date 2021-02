Sandman, Boyd Holbrook parla della sua audizione e quante stagioni potrebbe avere la serie

Di appena la settimana scorsa è l’annuncio del cast della serie Netflix tratta dall'omonimo fumetto di Neil Gaiman: Sandman. Boyd Holbrook interpreterà il Corinzio e in un'intervista durante la promozione del suo ultimo film ha parlato della serie che lo vede tra i protagonisti.

"Gireremo a Londra, interpreterò il Corinzio, che è una delle cose più belle che mi sono successe da un po' di tempo", ha detto Holbrook a Collider della produzione Netflix. "È uno dei migliori fumetti che sia mai stato trasformato in un film o in un programma televisivo".



Ottenere il ruolo non è stato facile per Holbrook: "È stato un processo lungo..ho letto la sceneggiatura ed erano davvero irremovibili sul fatto che tutti facessero l'audizione, quindi sono andato, più o meno un anno fa, e poi non ho sentito nulla fino a settembre o giù di lì", dice.



"Comunque è stato un processo lungo, e la conversazione era appena iniziata, volevano che incontrassi Neil, cosa che ero davvero interessato a fare e che parlassimo di come sarebbe stato fatto lo spettacolo."



Holbrook non si è sbilanciato, ma ci ha suggerito che la serie sta già guardando al futuro e ad altre stagioni. "Penso che tutti vogliano che lo spettacolo continui oltre la prima stagione. Penso che sia un contratto standard di sette, cinque anni. Abbiamo parlato di tutto questo. Non so se funzionerà tutto. Penso che potrebbe funzionare in diversi blocchi di tempo, ma sì, certamente voglio avere un’idea di quanto tempo durerà."



L'incredibile cast di Sandman include Tom Sturridge, Gwendoline Christie, Vivienne Acheampong, Charles Dance, Asim Chaudhry e Sanjeev Bhaskar. La prima stagione è attualmente in produzione.



Neil Gaiman ha rivelato nuovi spaventosi dettagli su Sandman e l'autore ha spiegato perché Tom Ellis non sarà Lucifer in Sandman.