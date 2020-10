Sandman, confermate le riprese e Neil Gaiman avvisa: 'Presto annunceremo il cast'

Mentre circolano già i primi rumor sul cast di Sandman, gli appassionati dell'opera di Neil Gaiman sono in attesa di notizie ufficiali da parte di Netflix. Nel frattempo l'autore ha rivelato che le riprese sono già iniziate.

Come potete vedere dal tweet presente in calce alla notizia, Neil Gaiman ha risposto ad un commento di una fan, in cui la ragazza diceva di essere stupita dal fatto che il cast di Sandman non sia stato ancora annunciato. Il celebre scrittore ha quindi condiviso questo messaggio: "In realtà abbiamo iniziato a girare già questo giovedì. Il dottor John Hathaway ha dato un libro, preso dal museo dove lavora, a Roderick Burgess. Ma hai ragione, presto dovremo annunciare i nomi del cast". Il tweet descrive quella che è la scena di apertura del fumetto, in cui Roderick Burgess riesce ad acquisire un importante artefatto.

Per chi non lo sapesse, la serie prodotta da Netflix sarà una trasposizione dei fumetti omonimi pubblicati nel 1989 da DC Comics e ci racconterà la storia di Morfeo, divinità dei sogni, imprigionato da un occultista nel 1919, dal quale riuscirà ad evadere solo dopo quasi un secolo. Non conosciamo ancora la data di uscita dello show, nel frattempo alcuni rumor ci avevano svelato il nome dell'attore protagonista di Sandman.