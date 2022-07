Sandman, la nuova foto della serie Netflix mostra l'elmo di Sogno: sembra fantastico!

Intravisto nel trailer ufficiale di The Sandman, l'Elmo di Sogno ruba la scena nella nuova foto ufficiale della serie Netflix appena pubblicata in esclusiva da Entertainment Weekly in un nuovo approfondimento sull'attesissimo show tratto dal capolavoro di Neil Gaiman.

Come potete vedere in calce all'articolo, nell'immagine Morfeo (Tom Sturridge) indossa il suo iconico elmo mentre spruzza un po' della sua Sabbia del Sogno: l'elmo, simbolo del Re dei Sogni, è apparentemente una riproduzione fedele al manufatto raccontato da Neil Gaiman nei fumetti DC Comics: gli amanti della graphic novel sapranno che Sogno ha creato il suo elmo dal teschio e dalla spina dorsale di un dio morto.

The Sandman è la storia di Morfeo, il Re dei Sogni, che dovrà intraprendere una lunga missione per reclamare il suo regno dopo essere stato intrappolato dall'occultista Roderick Burgess per oltre un secolo. Dopo mesi di assordante silenzio, il clamore che circonda l'imminente premiere di The Sandman continua a crescere in queste ore. Ricordiamo che la serie tv esordirà su Netflix dal 5 agosto prossimo, con tutti gli episodi disponibili istantaneamente. La prima stagione di The Sandman sarà composta da dieci episodi.

Quali sono le vostre aspettative? Che ne pensate della nuova immagine promozionale? Ditecelo nella sezione dei commenti che trovate qui sotto.