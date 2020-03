Sandman: George Steel sarà il direttore della fotografia dell'adattamento Netflix

George Steel sarà il direttore della fotografia della serie firmata da Netflix e Warner Bros. Television nel prossimo adattamento del graphic novel di Neil Gaiman, Sandman. Steel ha precedentemente lavorato come direttore della fotografia in film come Robin Hood di Otto Bathurst, Gozo, Wild Rose e The Aeronauts, con Eddie Redmayne.

Steel ha lavorato anche in show tv come The Son, Peaky Blinders, The Honorable Woman, War & Peace e nel quarto episodio della seconda stagione di Black Mirror. Allan Heinberg scriverà e produrrà esecutiva la serie tv, e in precedenza ha lavorato in Wonder Woman, Grey's Anatomy, Scandal e The Catch.

I produttori esecutivi di Sandman saranno David S. Goyer e l'autore, Neil Gaiman, che scriveranno il pilota dello show con Allan Heinberg.



La trama di Sandman racconta "una ricca miscela di mito moderno e dark fantasy, in cui la fiction contemporanea, i drammi storici e le leggende s'intrecciano senza soluzione di continuità. Sandman segue le persone e i luoghi colpiti da Morpheus, il Re dei Sogni, mentre ripara gli errori cosmici e umani commessi durante la sua vasta esperienza".

La prima stagione di Sandman sarà composta da 11 episodi e sarà presentata in anteprima nel 2021. La produzione è in attesa d'iniziare le riprese nel mese di maggio in Gran Bretagna:"Siamo entusiasti di collaborare con il brillante team composto da Neil Gaiman, David S. Goyer e Allan Heinberg, per portare finalmente in vita l'iconica serie a fumetti di Neil Gaiman, Sandman" ha dichiarato Channing Dungey di Netflix "Dai suoi ricchi personaggi e dalle trame dei suoi mondi intricati, siamo entusiasti di creare un'epica serie originale, che si tuffa in profondità di questo universo multistrato amato dai fan di tutto il mondo".

Netflix è alla ricerca degli interpreti di Sogno e Corinzio mentre Neil Gaiman è già al lavoro sulla seconda stagione di Sandman.