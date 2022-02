Sandman, nuova immagine! Trailer in arrivo? Neil Gaiman: 'Un viaggio mai fatto prima'

A distanza di parecchi mesi dalla pubblicazione dei primi poster ufficiali di Sandman, l'attesissima serie fantasy di Netflix tratta dalla serie a fumetti di Neil Gaiman è tornata a mostrarsi con una nuova immagine.

La foto, disponibile in calce all'articolo e pubblicata in esclusiva da Empire, mostra Sogno nel suo regno insieme la fedele bibliotecaria Lucienne: i due personaggi sono interpretati rispettivamente da Tom Sturridge e Vivienne Acheampong.

E mentre i fan si domandano se un primo trailer ufficiale per Sandman è pronto a spuntare online, cosa probabile considerata la pubblicazione di Empire, il creatore della saga Neil Gaiman ha dichiarato alla rivista: "Guardi l'episodio 1 e pensi, 'Oh, ho capito: è come Downton Abbey, ma con la magia'. Ma poi nell'episodio 2 accade una cosa completamente diversa, quando incontri Gregory il Gargoyle, e rimani spiazzato. L'episodio 5 è più oscuro e traumatico che mai, poi c'è l'episodio 6, che è probabilmente il più piacevole di tutti: è un approccio che differenzierà The Sandman da tutti gli altri adattamenti fantasy che ci sono in giro. Se non ti piace un episodio di Game Of Thrones, probabilmente non ti piacerà nessun altro episodio di Game Of Thrones che guarderai in futuro: con Sandman, invece, ogni episodio è diverso. Ad ogni episodio la serie si reinventa. Si tratta di prendere lo spettatore e accompagnarlo in un viaggio che non ha mai fatto prima."

