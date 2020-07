Sandman: In che anno sarà ambientata la storia? Lo rivela Neil Gaiman

Si torna a parlare di una delle opere più importanti del mondo dei fumetti: oltre ad aver discusso di alcuni cambiamenti in Sandman, l'autore Neil Gaiman ha parlato dell'ambientazione dello show prodotto da Netflix.

Come sapete la serie è attualmente in pausa, a causa dell'emergenza Coronavirus. Prima dell'inizio della pandemia, lo scrittore statunitense aveva rivelato che la produzione aveva già concluso la stesura delle sceneggiature degli 11 episodi che comporranno la prima stagione, ed era iniziato il processo di casting dei protagonisti. Mentre si attende il ritorno sui set televisivi, Neil Gaiman ha concesso varie interviste alla stampa, anche in occasione della pubblicazione dell'audiolibro dedicato a Sandman, parlando dell'anno in cui sarà ambientata la serie.

Ecco cosa ha dichiarato ai microfoni di Digital Spy: "La versione di Netflix sarà ambientata nel 2021, quindi in questa storia Morfeo è rimasto prigioniero per 105 anni invece di 70 come nel fumetto". I numeri originali della serie erano ambientati nel 1986, ricreando alla perfezione la cultura e lo stile di quegli anni. Siamo sicuri che anche la serie Netflix saprà rappresentare al meglio gli anni più recenti. Rimaniamo in attesa di ulteriori notizie sul cast, nel frattempo vi lasciamo con il trailer dell'audiolibro di Sandman in cui sono presenti attori del calibro di James McAvoy, Riz Ahmed e Kat Dennings.