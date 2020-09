Sandman: iniziano i lavori sulla serie Netflix, lo annuncia Neil Gaiman

Dopo aver scoperto qualche dettaglio in più riguardo l'ambientazione di Sandman, i fan del personaggio creato da Neil Gaiman saranno felici di sapere che presto inizieranno le riprese della prima stagione della serie prodotta da Netflix.

A dare la notizia è stato lo stesso autore, attraverso un messaggio condiviso sulla sua pagina Twitter e che trovate in calce alla notizia. Ecco il suo commento: "Sta iniziando a diventare reale. Le riprese partiranno tra tre settimane, lockdown permettendo". Ad accompagnare il suo tweet troviamo anche la foto di quella che sembra essere la prima pagina del copione, in cui possiamo leggere che la scena sarà ambientata nello "spazio in mezzo agli universi". La pandemia di Coronavirus ha costretto i produttori a rimandare le riprese della prima stagione, inizialmente programmate per partire a maggio, ma che la chiusura di tutti i set cinematografici nel mondo ha portato a rinviare fino ad oggi.

Come sapete, rispetto ai fumetti, la serie sarà ambientata ai giorni nostri, ma secondo quanto ha dichiarato l'autore, nel corso della storia ritroveremo tutti gli storici personaggi conosciuti nelle pagine dell'opera. Non rimane che aspettare per avere le prime informazioni ufficiali riguardo al casting della serie, nel frattempo vi lasciamo con questa notizia che parla dei possibili registi di Sandman.