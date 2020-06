Sandman, James Mangold voleva il cinecomic dell'opera di Neil Gaiman: ecco cosa accadde

James Mangold, acclamato regista di Logan e Ford v Ferrari, nel corso di una recente intervista ha rivelato di aver proposto alla HBO un adattamento live-action di Sandman, celebre fumetto della DC Comics scritto da Neil Gaiman oggi in produzione per Netflix.

Mangold, che ha recentemente sostituito Steven Spielberg alla regia di Indiana Jones 5 per Disney e Lucasfilm, ha parlato del suo progetto televisivo mai decollato e ispirato alla graphic novel della Vertigo.

"L'ho presentato alla HBO anni fa e loro comprarono l'idea per una serie lunga, che poi però fu annullata nel corso di una guerra politica interna a Warner Bros. Indipendentemente da ciò, ora finalmente qualcuno ci sta lavorando davvero e sono davvero felice per Neil, perché penso sia una persona meravigliosa oltre che un artista estremamente brillante", ha detto Mangold a Discussing Film. "La sua visione unica intreccia psicologica, psichedelia, romanticismo, sesso e fantasy in un modo sia umanista che epico. Non vorrei dire altro, però, perché qualsiasi cosa dico relativa ai fumetti diventa istantaneamente nitroglicerina pronta a far saltare in aria la mia pagina Twitter per i prossimi 10 anni."

Ricordiamo che Allan Heinberg è lo showrunner della serie prodotto da Netflix, con lo sceneggiatore David S. Goyer incluso nel progetto come produttore esecutivo. Quali sono le vostre aspettative per la nuova serie tv? Ditecelo come al solito nella sezione dei commenti.

