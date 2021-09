Sandman, James McAvoy è stato Sogno: meglio lui o Tom Sturridge?

Al TUDUM, l'evento globale dedicato ai fan di Netflix, abbiamo potuto dare un primo sguardo al trailer di Sandman, l'attesissima seri tratta dai fumetti di Neil Gaiman. Per la versione live action il ruolo di Sogno è andato a Tom Sturridge, ma non molto tempo fa è stato Jemes McAvoy a ricoprirlo.

L'attore scozzese ha prestato infatti la sua voce al personaggio negli audiolibri tratti dalla serie a fumetti e nel corso di una recente intervista con Collider ha ammesso di essere un grande fan di Gaiman: "Ho letto Sandman quando ero adolescente per via di un mio amico. E poi sono diventato un fan di Neil attraverso, credo, Good Omens, [che ha scritto] con Teddy Pratchett, e poi ho letto anche American Gods. Uno dei miei libri preferiti in assoluto, in realtà, è The Ocean at the End of the Lane. E così sono stato un suo fan per molti, molti anni. Inoltre, ho fatto un adattamento radiofonico di Neverwhere circa 10 anni fa, qualcosa del genere, con Dirk Maggs come regista".

Per via di alcuni impegni lavorativi, James McAvoy ha rimandato la registrazione degli audiolibri, che è avvenuta in un secondo momento rispetto alle altre star coinvolte nel progetto: "Ero occupato con uno spettacolo teatrale nel West End e non potevo registrare, sarebbe stato troppo faticoso per la mia voce fare le due cose in contemporanea. Così abbiamo rimandato. É scoppiata la pandemia e per questo mi sono trovato costretto ad erigere uno studio di registrazione ex novo in casa mia per poterlo fare".

E sulla gestione di un personaggio complesso come Sogno, McAvoy ha aggiunto: "É complicato interpretare Sogno perchè è così diverso da un numero, un episodio all'altro. Devi essere in grado di destreggiarti in tutte le sue sfumature. A volte è un personaggio quasi banale altre ha davvero dell'incredibile".

A seguito del TUDUM sono stati rilasciati anche poster di altri personaggi di Sandman. A vostro avviso James McAvoy sarebbe stato bene nel ruolo di sogno anche in live-action? Fateci sapere nei commenti come lo avreste visto al posto odi Tom Sturridge.