Sandman, Kirby Howell-Baptiste nei panni di Morte nella prima foto dal set

Una delle serie Netflix più attese è senza dubbio Sandman tratta dall’omonimo fumetto di Neil Gaiman. Una nuovissima foto dal set oggi ci permette di dare un’occhiata al look di Kirby Howell-Baptiste che vestirà i panni di Morte.

Una foto scattata sul set londinese di The Sandman, che potete vedere in calce alla notizia, ritrae Howell-Baptiste vestita completamente di nero in abiti tipici del suo personaggio nei fumetti originali di Gaiman.



Morte (Death of the Endless) è la sorella maggiore di Sogno (Tom Sturridge) che si può intravedere nel medesimo scatto. L'immagine dal set sembra mostrare che l'accuratezza dei fumetti è ancora una priorità per la produzione, con i capelli e il vestito di Morte che evocano immediatamente il suo aspetto classico.



Quando Netflix ha scelto Kirby Howell-Baptiste per il ruolo la cosa ha suscitato alcune lamentele da parte dei fan. Alcuni pensano che la rappresentazione di Morte come una ragazza gotica dalla pelle pallida fosse qualcosa di cruciale per il personaggio.

Neil Gaiman ha messo subito a tacere le polemiche supportando Baptiste e il cast di Sandman di Netflix nel suo insieme. Nel cast figurano anche Mason Alexander Park, Donna Preston, Jenna Coleman, Niamh Walsh, Joely Richardson e David Thewlis.



Le riprese continuano a Londra ma sfortunatamente ancora non è stata fissata una data di uscita per Sandman. Siete curiosi di vedere questa serie tv? Fatecelo sapere nei commenti!