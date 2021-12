Sandman, Mason Alexander Park ringrazia Neil Gaiman per il supporto contro gli haters

La star dell'attesa serie Netflix Sandman, Mason Alexander Park, ha pubblicamente ringraziato il creatore della stessa (e del fumetto da cui è tratta) per il suo supporto e la pronta risposta alle polemiche sollevate dopo l'annuncio di due nuovi componenti del cast dell'adattamento televisivo.

Infatti, dopo l'annuncio del casting di Mason Alexander Park e Kirby Howell-Baptiste in Sandman, rispettivamente nei panni di Desire e Death, alcuni utenti hanno sollevato delle polemiche online e Neil Gaiman in prima persona ha difeso queste scelte: "Ho passato trent'anni a combattere con successo pessimi film basati su Sandman" ha rivelato, affermando poi di essere totalmente disinteressato alle polemiche basate sull'identità di genere o sul colore della pelle degli attori che faranno parte dell'adattamento Netflix di Sandman che uscirà nel 2022.

"E' stato meraviglioso" ha dichiarato Mason Alexander Park commentando la reazione di Gaiman. "E' raro che qualcosa di così iconico venga adattato mentre l'autore è ancora in vita e può mettere a tacere tutti gli haters. Da fan di molte cose, capisco il senso di appropriazione che ognuno può sentire di avere sull'opera o sulla storia di cui si è innamorato e che ha interpretato a modo suo".

"E' la sua creazione" ha proseguito Park. "Non andrei mai da lui a dirgli 'Ti sbagli su questa cosa, sulle intenzioni con cui l'hai creata'!" Se è vero, infatti, che ognuno dà la propria interpretazione di un'opera, è vero anche che non si può non tenere conto di quella dell'autore che l'ha pensata, plasmata e creata.

"Per fortuna abbiamo con noi Neil Gaiman che può spiegare alle persone che Desire è un personaggio non-binario. Non è un aspetto su cui discutere", ha proseguito Mason Alexander Park, notando inoltre che gli Eterni, in quanto entità che incarnano sentimenti, dovrebbero poter essere di qualunque genere o razza.

