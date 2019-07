Sandman: Neil Gaiman anticipa cosa verrà trasposto nella nuova serie Netflix

A poche ore dalla conferma ufficiale dell'ordine di una prima stagione completa su Sandman da parte di Netflix, è lo stesso Neil Gaiman ad aggiungere qualche dettaglio in più in merito alla narrazione che verrà affrontata.

Come sappiamo Gaiman è coinvolto come sceneggiatore del primo episodio dello show e produttore esecutivo, ed è già in piena fase di sviluppo della serie su incarico di Netflix. Attraverso i suoi canali social quindi lo scrittore ha non solo confermato che la prima stagione sarà composta da 11 episodi, ma ha anche dato qualche indizio su cosa effettivamente verrà trasposto in questo primo arco di episodi, specificando che si tratta solo dell'inizio: "La prima stagione sarà composta da 11 episodi. Questo sarà l'inizio di tutto. Preludi e notturni e anche qualcosina di più".

Per chi fosse estraneo alla storia editoriale di Sandman, basta chiarire che Preludi e notturni è un volume pubblicato nel 1991 dalla DC Comics che raccoglie un ciclo di storie pubblicate originariamente nella serie a fumetti originale dedicata al personaggio; i primi sette numeri costituiscono il ciclo di storie "More Than Rubies" mentre l'ottavo numero, "The Sound of Her Wings", è una storia auto-conclusiva che funge da epilogo.

Gaiman ha twittato in risposta a un fan che gli chiedeva più dei semplici 10 episodi e che avrebbe voluto spazio per altro nella narrazione; quest'ultimo ha anche suggerito il casting di Keanu Reeves - ormai davvero sulla cresta dell'onda come non mai - per la parte del personaggio principale.

Da questi primi commenti è chiaro che quella di Sandman sia già una delle serie più attese dai fan, rimasti scottati dalla cancellazione dell'adattamento cinematografico scritto e diretto da Joseph Gordon-Levitt, che fu costretto ad abbandonare il progetto a causa di divergenze creative. Suggestiva anche l'ipotesi di un probabile cameo del Lucifer di Tom Ellis nella nuova serie.

Ricordiamo che gli episodi della prima stagione di Sandman porteranno la firma di Allan Heinberg, con Neil Gaiman e David S. Goyer che co-scriveranno il primo episodio.