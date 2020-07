Sandman, Neil Gaiman assicura: 'Non semplificheremo la storia del fumetto'

Adattare al piccolo schermo un'opera come Sandman è un'impresa da far venire il mal di testa anche al più navigato degli sceneggiatori: il capolavoro di Neil Gaiman, come chiunque l'abbia letto ricorderà, è qualcosa di tutt'altro che lineare, dalle atmosfere oniriche e nebulose. Possibile riuscire nell'intento?

Certo è che se la mano dietro l'operazione è quella dello stesso Gaiman ce n'è abbastanza per dormire sonni tranquilli: l'autore di American Gods non è uno che ama fare sconti o snaturare le proprie opere, e le sue ultime parole al riguardo vanno effettivamente nella direzione della fedeltà più assoluta al materiale d'origine.

"Il bello di fare una cosa del genere per Netflix è che siamo in una condizione in cui possiamo permetterci di non tagliare nulla. In effetti stiamo procedendo nella direzione opposta. Questo significa che in alcuni momenti accadrà ancora più roba, perché abbiamo un bel po' di spazio. Ma sicuramente non taglieremo nulla, non lasceremo nulla per strada. E questo è davvero motivo di gioia per me" ha spiegato Gaiman.

Insomma, l'intenzione sembra quella di mantenere intatto lo spirito del fumetto, senza indugiare in semplificazioni che potrebbero rendere meno interessante ed incisivo lo show. Gaiman, intanto, ha anche parlato dell'anno in cui sarà ambientata Sandman; vediamo, invece, com'è cambiato il progetto per la serie di Sandman da Warner Bros. a Netflix.