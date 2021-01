Sandman, Neil Gaiman conferma: l'albo più scandaloso del fumetto diventerà un episodio

L'autore Neil Gaiman ha confermato che uno degli albi più famigerati della sua leggendaria saga a fumetti Sandman occuperà lo spazio di un intero episodio nell'adattamento televisivo attualmente in produzione per il servizio di streaming on demand Netflix.

L'episodio in questione è quello intitolato "24 Hours", ampiamente considerato dai fan della serie come il numero più terrificante della saga a fumetti. "24 Hours" si svolge interamente all'interno di un ristorante di una piccola città: qui il cattivo Dr. Destiny si è rifugiato con un oggetto magico, la pietra dei sogni, che appartiene al protagonista Sogno e che gli conferisce il controllo assoluto sugli altri. Trascorre il giorno e la notte manipolando tutte le persone presenti nel ristorante per costringerli a far del male a loro stessi o agli altri, mettendo a nudo le loro più grandi paure e le parti più brutali della loro natura, e farà danni incalcolabili prima che Sogno possa fermarlo.

Nelle scorse ore un fan, attraverso Tumblr, ha domandato a Gaiman: "Ci sarà mai una serie TV di Sandman, animata o meno?" Gaiman ha risposto: "Stiamo girando l'episodio di Diner proprio questa settimana". Sebbene la domanda fosse in qualche modo in ritardo circa gli ultimi aggiornamenti relativi a Sandman - forse chi l'ha posta ha trascorso gli ultimi mesi nel mondo di Sogno - la risposta di Gaiman ha fornito un retroscena molto succulento sulla produzione, le cui riprese sono in corso a Londra.

Qualora anche voi vi foste persi qualche novità, sappiate che nel cast di Sandman ci sarà anche Gwendoline Christie, la star di Game of Thrones e Star Wars.