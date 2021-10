Sandman, Neil Gaiman conferma un importante dettaglio sugli Eterni

Rispondendo alla domanda di un fan, l'autore di Sandman, Neil Gaiman, ha recentemente confermato che l'adattamento televisivo Netflix rispetterà un aspetto fondamentale degli Eterni, già presente nell'omonimo fumetto.

Al TUDUM, l'evento Netflix di due settimane fa, abbiamo visto il primo trailer di Sandman: se dalle prime immagini l'adattamento è apparso già molto fedele al fumetto, lo stesso Gaiman ha confermato in risposta a un tweet che un aspetto molto importante riguardante gli Eterni nel fumetto verrà mantenuto intatto nella serie TV.

Alla domanda del fan "Gli Eterni cambieranno sembianze in base a chi li osserva? Leggendo i fumetti da piccolo era un aspetto che mi ha aperto gli occhi sulle culture diverse e su come queste si rapportano alle loro diverse credenze"l'autore ha risposto con un deciso e secco "Sì".

Infatti, nel fumetto, gli Eterni sono le 7 personificazioni di concetti astratti: Sogno, Destino, Morte, Distruzione, Desiderio, Disperazione e Delirio, esseri immortali che incarnano sentimenti umani e regnano su territori diversi.

Il progetto The Sandman aveva preso il via come adattamento cinematografico con Joseph Gordon-Levitt ma, con la scelta dell'attore di allontanarsi per divergenze creative, Warner Bros. ha intrapreso la strada della serializzazione.

Ad agosto è arrivata la notizia ufficiale della fine delle riprese di The Sandman, la serie TV prodotta da Allan Heinberg, Neil Gaiman e David S. Goyer per Netflix, della quale non è ancora stata comunicata la data d'uscita. Fanno parte del cast, insieme a Tom Sturridge che interpreta il protagonista Sogno, anche Gwendoline Christie, Vivienne Acheampong, Charles Dance, Boyd Holbrook, Jenna Coleman e Joely Richardson.