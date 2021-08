Sandman, Neil Gaiman conferma la fine delle riprese della serie Netflix

Neil Gaiman ha confermato che le riprese principali della serie Netflix, Sandman, sono ufficialmente terminate. La strada per adattare in live action l'opera di Gaiman, The Sandman, è stata piuttosto lunga e articolata. Inizialmente sembrava che Joseph Gordon-Levitt fosse colui che avrebbe portato sul piccolo schermo la serie. Così non è stato.

Alla fine il progetto si è tramutato in una serie Netflix, con Neil Gaiman nelle vesti di produttore esecutivo. Prima che potesse iniziare la produzione, la pandemia di COVID-19 ha interrotto i lavori in tutto il mondo e anche Sandman ha dovuto sospendere il proprio sviluppo, prima della riapertura e della ripresa della produzione. A fine giugno venne pubblicato il primo video dal set di Sandman.



In questi giorni Neil Gaiman su Tumblr ha risposto alla richiesta di aggiornamento da parte di un fan:"Hmm. Bene, abbiamo finito le riprese principali della prima stagione e ora dobbiamo essere tutti pazienti mentre vengono fatti i VFX e cose simili, la musica viene scritta e registrata e così via. No, non conosco alcuna data d'uscita, e nemmeno quando uscirà il trailer".

Gaiman come sempre ha risposto in maniera molto diretta, indicando la fine delle riprese principali senza poter aggiungere novità sull'uscita del trailer e della serie.

"Sembra Sandman" ha aggiunto Gaiman "Non so se questo significhi che piacerà alle persone che guardano la tv, anche se spero che lo faranno, ma sospetto che se ti piace Sandman e vuoi vederlo sullo schermo allora ti piacerà anche questo (penso che Tom Sturridge sarà una star dopo Sandman)".



Neil Gaiman ha fatto sognare anche i fan, esprimendo la volontà di vedere una serie su 1602.