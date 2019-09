Sandman: Neil Gaiman promette che l'adattamento Netflix sarà fedele ai fumetti

Non si sa molto della serie Netflix su Sandman la storica serie a fumetti scritta da Neil Gaiman, la prima a vincere un premio letterario (nel 1991, con il #19 A Midsummer Night's Dream) e capace di scuotere dalle fondamenta il mondo dei comics. L'autore, però, ha rassicurato i fan promettendo che l'adattamento sarà il più fedele possibile.

Qualche giorno fa, Gaiman ha tenuto una sessione di Q&A su Reddit dove ha risposto alle domande più svariate. Molte si sono concentrate sulle opere dell'autore o sul recente adattamento di Good Omens, tratto dal libro scritto a quattro mani con Terry Pratchett. Alcuni, però, hanno chiesto qualche informazione sulla serie dedicata al Re dei Sogni, che è stata ordinata da Netflix e dovrebbe debuttare con una prima stagione composta da 11 episodi.



Un utente ha chiesto quanto sarà diversa la storia, ma Gaiman ha risposto che la trama sarà "la stessa". La serie DC Vertigo sul Principe delle Storie è caratterizzata dalla presenza di tanti racconti ed eventi che si allacciano alle vicende del protagonista. A questo proposito, lo scrittore ha promesso che lui e gli altri autori al lavoro sullo show cercheranno di inserire "gran parte delle storie, se non tutte". Nei mesi scorsi, Gaiman aveva dato qualche anticipazione in merito e, dato che la prima stagione dovrebbe coprire il primo arco narrativo dei fumetti, Preludi e notturni, c'è da essere fiduciosi che il risultato finale non risulterà troppo condensato.

Il recente adattamento di Good Omens, infine, è un ottimo biglietto da visita per chi vuole un lavoro fedele e che non snaturi il materiale di partenza. Gaiman ci ha riposto molta cura e ha mantenuto intatto lo spirito del libro, rispettando così la promessa fatta al suo collega, ma soprattutto amico, Pratchett.