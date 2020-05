Sandman, Neil Gaiman promette: 'Ci saranno tutti i personaggi trans che ho creato'

Sebbene la produzione di Sandman sia bloccata a causa della pandemia di coronavirus, il leggendario romanziere Neil Gaiman ha ribadito il suo impegno nel creare per Netflix serie televisiva inclusiva, sia nel cast di personaggi che nel roster degli sceneggiatori.

In una conversazione con il collega scrittore di fantascienza N. K. Jemisin su YouTube, Gaiman ha parlato del modo in cui il suo approccio alla scrittura sulle questioni sociali è cambiato nel corso degli anni, parlando nello specifico del personaggio di Wanda, una donna trans creata per la serie a fumetti di Sandman. "La mia più grande richiesta allo showrunner di Sandman per quando arriveremo alla stagione con Game of You è che abbiano uomini e donne trans nella stanza degli sceneggiatori", ha detto Gaiman. "Non come consulenti, ma come scrittori."

Il ciclo "Game of You", una delle nove saghe principali della storia, è uscito originariamente del 1993 e presentava una donna trans di nome Wanda i cui genitori si rifiutano di accettare la sua identità e, come ultimo insulto, la seppelliscono come uomo dopo la sua morte, imprimendo il suo cognome sulla pietra tombale. "Avevo molti amici trans all'epoca e volevo parlare dei loro problemi nel mio fumetto", ha raccontato l'autore. Quando gli è stato chiesto cosa avrebbe fatto diversamente oggi rispetto a quando il fumetto è stato originariamente pubblicato, Gaiman ha risposto: "La differenza più grande ora è che oggi farei scrivere quelle storie a delle persone trans, non le scriverei io. All'epoca mo guardai intorno ma non c'erano scrittori trans".

Ha concluso: "Sono così affascinato nel vedere cosa potrebbe venir fuori da una stanza di sceneggiatori che includa anche trans, quali storie racconterebbero con quei personaggi".

Per altri approfondimenti scoprite i dettagli sui casting di Sogno e il Corinzio.