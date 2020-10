Sandman: Neil Gaiman rivela nuovi e spaventosi dettagli sull'attesa serie Netflix

Con le riprese che sembrerebbero ormai imminenti, Neil Gaiman continua a rivelare dettagli per quel che riguarda l'atteso adattamento seriale di Sandman che vedrà la luce prossimamente su Netflix. Sappiamo già ad esempio che la serie potrebbe avere delle connessioni importanti con il resto dell'universo a fumetti della DC.

Nell'attesa che venga annunciato il cast della serie, in una nuova intervista concessa a Yahoo, Gaiman ha riflettuto sulla sua possibilità di vedere il primo materiale video dello show, notando: "Ho guardato i giornalieri, ma niente è paragonabile in termini di emozioni al camera test che ho visto sul personaggio di Morpheus nella sua prigione di vetro. L'ho visto e ho immediatamente detto: 'Oh, questo è Sandman!'".

Gaiman ha anche confermato che alcune delle sue storie che verranno incluse nell'adattamento saranno "24 ore", la storia ambientata nel diner quando la clientela comincia ad impazzire e lentamente ad assassinarsi a vicenda; ci sarà anche "Dream a Little Dream of Me", dove una donna dipendente dal sacchetto di sabbia di Sogno, ma che vede anche tra i protagonisti il John Costantine della DC; "A Hope in Hell", un racconto di Morpheus con questi che discende nell'inferno e "Collectors", una storia ambientata interamente a una convention di serial killer.

"Sarà spaventosa", ha aggiunto Gaiman. "Ma ci saranno anche molte altre cose, perché la meraviglia di Sandman è che contiene molti ingredienti diversi nel suo calderone, e tu puoi assaggiare quello che vuoi, il gusto che preferisci".

Gaiman così pare abbia confermato il collegamento diretto di Sandman con i personaggi della DC,visto il cenno fatto a John Costantine. Nel frattempo un rumor rivela uno degli attori pensati per il ruolo del protagonista di Sandman, mentre sembra ormai confermata la presenza del Corinzio nella serie.