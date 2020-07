Sandman, Neil Gaiman sulla serie Netflix: ecco come sarà aggiornata per pubblico di oggi

Mentre attendiamo di sapere quando potranno ripartire i lavori di sviluppo della serie live-action di Sandman targata Netflix, il creatore del fumetto capolavoro originale edito da Vertigo, Neil Gaiman, ha avuto modo di rivelare in una recente intervista come la storia e i personaggi saranno adattati per adattarsi al pubblico di oggi.

Al momento sappiamo che una prima stagione di Sandman sarà composta da 11 episodi che trasporranno le prime collezioni della serie a fumetti (Preludio e Notturno), spingendosi solo poco oltre. Prima dello shutdown della produzioni a causa della Pandemia da Coronavirus, tutte e 11 le sceneggiature degli episodi di Sandman erano state completate, con i casting giù cominciati e in fase avanzata e l'inizio dello sviluppo della seconda stagione, rinnovata in anticipo sulla pubblicazione della prima.



Comicbook ha recentemente incontrato l'autore, che ha rivelato che si è approcciato alla stesura della serie live-action di Sandman ragionandola in una prospettiva odierna, ambientando cioè la storia nel presente, nel 2020, soprattutto in risposta a come il mondo di oggi avrebbe potuto condizionare il protagonista, Morfeo. Un'opera, quella di Gaiman, considerata negli anni '80 già in anticipo di molti anni rispetto alle tematiche trattate e alla sua complessità, e lo stesso autore ha ammesso che oggi come oggi anche il gender di Morfeo potrebbe essere messo in discussione e riconsiderato.



Nel parlare del suo approccio alla serie Netflix, ha rivelato: "Okay, è il 2020, diciamo che stiamo sviluppando Sandman a partire da quest'anno, cosa dovremmo fare? Come cambierebbero le cose per la storia e il protagonista? Di che genere sarebbe Morfeo? Chi sarebbe come persona? Cosa succederebbe? Sono tutte cose che ci siamo domandati".



Nel fumetto originale, i Sette Membri dell'Endless avevano un'equa divisione di genere: Sogno (Morfeo), Destino e Distruzione erano maschi, Morte, Delirio e Disperazione femmine e Desiderio gender fluid. Se lo stesso Morfeo potrebbe identificarsi in qualcosa di diverso da un maschio, allora lo stesso ragionamento potrebbe estendersi anche a qualche altro membro dell'Endless, magari sempre preservando l'equilibrio 50/50 del fumetto.



Cosa ne pensate?



Vi lasciamo all'evoluzione dell'adattamento di Sandman nel corso degli anni, dal cinema alla serie tv.