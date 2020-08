Sandman: Neil Gaiman svela nuovi dettagli sulla serie Netflix al DC FanDome

Il celebre fumettista Neil Gaiman ha appena svelato, in occasione dell'appuntamento del DC FanDome, interessanti novità sul prossimo progetto targato Netflix e che vedrà protagonista uno dei suoi personaggi più iconici: Sandman

Durante la sua intervista, appena conclusasi, Gaiman ha rivelato che "la serie TV ispirata a Sandman si discosterà leggermente dai fumetti, ma resterà comunque un adattamento fedele del suo lavoro". La notizia è stata poi approfondita dallo stesso autore, che ha aggiunto poco dopo:

"La storia di Sandman inizierà sempre nel 1918, ma poi proseguirà ai gironi nostri e non nel 1988. So cosa state pensando: come cambierà la storia? Non è come se stessimo tagliando una parte della storia? Cosa succederà? Sarà in piacere unico raccontare questa nuova storia perché scopriremo nuovi dettagli sui personaggi, ma rimarremo fedeli alla storia".

La produzione offrirà quindi nuovi ed inediti sbocchi narrativi e, per rassicurare i più dubbiosi, ricordiamo che Sandman sarà supervisionato in ogni sua parte da Gaiman. Il fumettista ha inoltre annunciato che la produzione è ormai entrata nel vivo e che sono ufficialmente partiti i casting per i ruoli!

Per tutti gli ultimi aggiornamenti ecco come Sandman verrà trasportata nel XXI secolo e continuate a seguirci per tutte le novità rivelate in tempo reale al DC Fandme!