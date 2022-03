Sandman, Netflix ha già cancellato la serie? Voci inquietanti, risponde Neil Gaiman

Sandman sembra essere totalmente sparito dai radar, al punto che in queste ore hanno iniziato a circolare voci inquietanti su una presunta cancellazione anticipata per la serie Netflix, voci che hanno richiesto l'intervento di Neil Gaiman.

Come potete vedere nel post in calce all'articolo, il venerato scrittore inglese ha commentato la situazione di Sandman e le voci che hanno iniziato a circolare su una possibile cancellazione, bollandole fortunatamente come 'ridicole'. Al momento la serie non ha ancora una data d'uscita, ma i fan non devono preoccuparsi: secondo quanto riferito lo show debutterà sul servizio di streaming on demand entro il 2022, quindi se siete dei fan del fumetto portate pazienza, non disperate e soprattutto mantenete la calma. Come chiarito dallo stesso Neil Gaiman, le voci sulla cancellazione di Sandman sono infondate.

The Sandman di Netflix sarà basato sulla rivoluzionaria serie fantasy DC Comics creata da Gaiman e dagli artisti Sam Kieth e Mike Dringenberg, pubblicata tra il 1989 al 1996. Netflix ha acquisito i diritti dell'opera dopo diversi tentativi falliti di adattarla per il cinema, con le riprese della serie iniziate nel 2020. Nel cast ci saranno Tom Sturridge nei panni di Sogno, Gwendoline Christie nei panni di Lucifero e Kirby Howell-Baptiste nei panni di Morte.

Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti su Sandman.