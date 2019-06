Sandman: Netflix e DC all'opera su un adattamento televisivo?

Dopo l'uscita di scena di Joseph Gordon-Levitt, scelto come regista per l'adattamento cinematografico di Sandman, il progetto si è arenato per quasi tre anni ed è sembrato chiaro che la New Line lo avesse cancellato.

E cosi sembra, infatti. Secondo un nuovo report del The Hollywood Reporter Sandman, infatti, troverà la sua casa in televisione. Warner Bros. Television, infatti, ha stretto un accordo con il colosso digitale Netflix per adattare sul piccolo schermo l'opera a fumetti di Neil Gaiman incentrata sul personaggio di Morfeo, il Signore dei Sogni.

L'accordo siglato dalla Warner con Netflix è davvero colossale: sembra che la serie televisiva sarà la più costosa della DC ad oggi. Non è chiaro, però, il numero di episodi commissionati dal colosso digitale; a quanto pare Netflix ha già dato il via libera alla produzione dell'intera serie.

Gaiman produrrà il progetto insieme a David S. Goyer: entrambi erano stati scelti dalla New Line per adattare il fumetto al cinema, ma senza successo. Allan Heinberg (Wonder Woman), invece, si occuperà della sceneggiatura della serie nonché sarà showrunner dell'intero progetto.

New Line ha tentato di adattare il fumetto al cinema sin dagli anni '90. L'ultimo tentativo di qualche anno fa avrebbe visto Joseph Gordon-Levitt alla regia, il quale ha abbandonato il progetto dopo vari mesi di sviluppo.