Sandman: Netflix ordina ufficialmente una prima stagione della serie tratta da Neil Gaiman

Arriva la tanto attesa conferma ufficiale: Netflix ha ordinato una prima stagione completa della sua nuova serie tratta da Sandman, la celebre serie a fumetti scritta da Neil Gaiman.

Secondo quanto riportato da Variety, la serie sarà scritta e prodotta da Allan Heinberg, con Gaiman e David S. Goyer anch'essi coinvolti in qualità di sceneggiatori e produttori esecutivi; Gaiman, Heinberg e Goyer co-scriveranno insieme il primo episodio, mentre alla produzione ci sarà Warner Bros. Television che ha ordinato 11 episodi per la serie. L'annuncio segue le indiscrezioni lanciate ieri sulle trattative condotte proprio dal colosso dello streaming.

"Siamo più che emozionati all'idea di collaborare con Neil Gaiman, David S. Goyer e Allan Heinberg per dare finalmente vita all'iconica serie a fumetti di Neil, Sandman", ha commentato Channing Dungey, vice-presidente della sezione prodotti originali a Netflix. "Dai suoi ricchissimi personaggi e le sue dense storyline fino al suo contorto e inestricabile mondo, non vediamo l'ora di creare una serie epica e originale che affondi le sue mani in questo stratificato universo tanto amato dai fan di tutto il mondo".

Per chi non ne conoscesse la storia, Sandman segue le persone e i luoghi infestati da Morfeo, il Re dei Sogni, con quest'ultimo nel suo tentativo di riparare i suoi errori umani e cosmici compiuti nel corso della sua vasta esistenza.

Si tratta solamente dell'ultima opera a firma Gaiman ad essere trasposta in tempi recenti: ricordiamo il lavoro di Amazon Prime Video sugli adattamenti di American Gods e più recentemente nell'apprezzata Good Omens - quest'ultima in grado di generare le esilaranti critiche di un gruppo di cattolici - mentre il Lucifer attualmente su Netflix è tratto dall'omonimo fumetto inizialmente nato a supporto proprio di Sandman sempre dalla Vertigo.

Sembra che stavolta non ci siano più dubbi sulla reale concretizzazione dell'adattamento; ricordiamo che in precedenza Sandman sarebbe dovuto approdare al cinema nella versione scritta e diretta da Joseph Gordon-Levitt, che però fu costretto ad abbandonare il progetto a causa di divergenze creative.

Adesso, non ci resta che attendere le prime news sul casting della serie, che entrerà quanto prima nella sua fase di pre-produzione.