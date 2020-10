Sandman: Un rumor svela i primi nomi degli attori per il Corinzio

Continuano le nuove notizie sull'attesa serie Netflix incentrata sul fumetto di Neil Gaiman: dopo aver scoperto il nome dell'attore interprete di Sandman, vi segnaliamo i primi nomi di persone scelte per il ruolo de il Corinzio.

A dare la notizia è il sito di insider "The Illuminerdi", che fa sapere che per la parte dell'incubo serial killer la produzione ha contattato Liam Hemsworth. L'attore, fratello di Chris, ha partecipato a pellicole come "The Hunger Games" e "Independence Day: Resurgence" e sembra che sia il candidato ideale per dare vita all'incubo conosciuto nei primi numeri del fumetto. Per chi non conoscesse il Corinzio, si tratta di un essere soprannaturale, con capelli bianchi e denti al posto degli occhi, che durante la prigionia del protagonista della storia, sfrutterà questa rinnovata libertà per uccidere degli uomini e prendere possesso del corpo delle sue vittime.

Sempre secondo quanto riporta il celebre sito, se Liam Hemsworth non fosse disponibile, la produzione si rivolgerà a Dacre Montgomery, famoso per aver interpretato Billy in Stranger Things. Rimaniamo in attesa di ulteriori informazioni ufficiali, in quanto per adesso quello che vi abbiamo segnalato è un rumor non ancora confermato. Invece, se cercate altre notizie sulla serie, ecco una intervista a Neil Gaiman, autore di Sandman.