Sandman, quando uscirà l'attesa serie Netflix di Neil Gaiman?

Dopo anni di attesa, finalmente The Sandman avrà il suo meritatissimo show dedicato. Il personaggio della DC è da sempre uno dei più amati, e per questo motivo quando Netflix ne aveva annunciato la serie in produzione, tutti gli appassionati non hanno potuto che rimanere entusiasti. Oggi parleremo di quando potrebbe venire pubblicato lo show.

Se infatti Netflix ha svelato ufficialmente il cast della serie TV dedicata a The Sandman, sono tanti i quesiti a riguardo, primo tra tutti, la data di uscita.

La produzione di The Sandman

Annunciata da Netflix il primo luglio del 2019, la serie dedicata al personaggio ideato da Neil Gaiman è stata affidata a Allan Heinberg, che ha già avuto modo di lavorare per la DC avendo scritto la sceneggiatura del film del 2017 Wonder Woman. Per la televisione, Heinberg ha curato la produzione di importanti show come Sex & The City e Grey's Anatomy. Purtroppo, a causa della pandemia globale di COVID-19 i lavori sulla serie sono rallentati di molto, ma ora sembrano essersi indirizzati verso i giusti binari.

Quando esce la prima stagione di The Sandman?

Dopo lo stop dovuto al coronavirus, finalmente il cast ha potuto riunirsi per iniziare le riprese della serie TV, che sono cominciate nel mese di ottobre 2020 nel Regno Unito. Con i lavori sul set che si protrarranno almeno sino alla fine della primavera del 2021, purtroppo fare previsioni certe sulla data di uscita della produzione DC Comics è difficile. Sicuramente, prima della fine del 2021 non sarà possibile assistere alla serie, anche se al momento il periodo di pubblicazione più probabile rimane quello dei primi mesi del 2022, indicativamente entro il primo quadrimestre, nella speranza che non ci si debba fermare nuovamente. Staremo a vedere.

Mentre vi lasciamo a un'interessante intervista a Boyd Holbrook riguardo alle sue audizioni per il ruolo che interpreterà in The Sandman e quante stagioni potrebbe avere la serie, vogliamo sapere la vostra: quando pensate che uscirà la prima stagione di The Sandman su Netflix? Fatecelo sapere, come sempre, con un bel commento nello spazio a essi dedicato!