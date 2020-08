Sandman, tra i registi c'è anche un director di Black Mirror e Doctor Who?

Procede lo sviluppo della serie Netflix dedicata a Sandman, l'opera di Neil Gaiman, e le ultime voci di corridoio vorrebbero uno dei registi di Doctor Who, Sherlock e Black Mirror dietro la macchina da presa. Vediamo chi.

Prendiamo la cosa con le proverbiali pinze, ma stando al sito The Illuminerdi, Netflix avrebbe ingaggiato Toby Haynes come uno dei registi della prima stagione di Sandman.

Effettivamente Haynes, che nel suo curriculum presenta ben 5 episodi della serie nuova di Doctor Who (nello specifico due per la quinta stagione e due per la sesta + uno speciale natalizio, tutti con Matt Smith nei panni dellUndicesimo Dottore), il terzo episodio della seconda stagione di Sherlock, i primi due episodi di The Musketeers e il primo episodio della quarta stagione di Black Mirror, sembrerebbe una scelta più che adatta per lo show basato sull'opera cartacea di Neal Gaiman. Vedremo dunque se le voci verranno confermate o smentite nei prossimi mesi.

Intanto, dal panel del Comic-Con@Home il produttore David S. Goyer ci aveva fatto sapere che le riprese avrebbero dovuto già avere inizio, e che ovviamente sono state rimandate a data da destinarsi causa pandemia.

E a proposito di Sandman, c'è anche un audiolibro in arrivo su Audible, e il cast è davvero... Da sogno!