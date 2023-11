Sandman, al via le riprese della seconda stagione! Le prime foto dal set

Dopo gli importanti aggiornamenti su The Sandman 2 da parte di Neil Gaiman, la seconda stagione dello show ha iniziato ufficialmente le riprese; inoltre, abbiamo il privilegio di assistere alle prime foto, direttamente del set!

La decisione, ovviamente, è strettamente legata alla fine degli scioperi di Hollywood. Riguardo l'immagine in anteprima, condivisa dall'account Twitter/X di Netflix, potete trovare il post in calce alla notizia.

"Questa settimana riprendiamo la produzione della prossima parte di The Sandman, per Netflix", ha scritto Gaiman in una lettera. "Il geniale showrunner Allan Heinberg e le moltissime persone, sia davanti che dietro la macchina da presa, stanno costruendo qualcosa di infinitamente speciale, fino a dar vita alle storie in un modo che reputo inimmaginabile".

Ha inoltre aggiunto: "Sta per iniziare un viaggio, che ci porterà al giardino di Destiny, all'Inferno, all'Heart of the Dreaming, all'Antica Grecia e alla Francia rivoluzionaria, e da lì in luoghi che nemmeno io riesco a immaginare. Sarò paziente, perché cose bellissime stanno per arrivare".

Quale momento migliore per ricordare l'inizio della saga? "Poco più di 36 anni fa, nell'ottobre del 1987, la peggior tempesta degli ultimi 500 anni lasciò la mia casa senza elettricità, e la mia famiglia rimase intrappolata nel nostro piccolo villaggio a causa degli alberi caduti; così passai il mio tempo scrivendo una bozza per i primi otto numeri di Sandman".

La trepidazione per la nuova tranche di episodi è tanta, ma siamo sicuri che non deluderà le aspettative. A questo punto, però, una domanda sorge spontanea: The Sandman 2 comprenderà anche Orfeo, Persefone ed Euridice?