Sandman: Saranno presenti personaggi dei DC Comics? Neil Gaiman risponde

I numerosi fan del personaggio sono in attesa di scoprire i primi nomi del cast di Sandman, nel frattempo Neil Gaiman ha risposto ad una interessante domanda riguardo la presenza di altri personaggi dei DC Comics.

Come sapete infatti nelle pagine della collana di Sandman, opera pubblicata nel 1989 e composta da 75 albi, sono apparsi diversi protagonisti di altre serie di fumetti DC, primo fra tutti Constantine, già visto nel terzo volume dell'opera di Neil Gaiman. Per questo l'utente di Twitter @Celicynd ha domandato al celebre autore come sarà gestita questa situazione, considerando il fatto che Constantine in particolare è presente nel cast di un'altra serie TV, Legends of Tomorrow, show prodotto da The CW. Ecco la breve risposta di Neil Gaiman e che trovate in calce alla notizia: "Aspetta e vedrai".

Sembra quindi che la produzione di Netflix ha già in mente delle soluzioni per questa faccenda, non resta quindi che aspettare le prossime notizie ufficiali dedicate allo show, in particolare gli appassionati attendono con ansia di scoprire la data di uscita della prima stagione. Nel frattempo un rumor rivela uno degli attori pensati per il ruolo del protagonista di Sandman, mentre sembra ormai confermata la presenza del Corinzio nella serie.