Sandman, secondo il produttore la nuova serie Netflix andrà oltre i generi

Sono ormai terminate le riprese di Sandman, come ha annunciato lo stesso Neil Gaiman un mese fa, e si attende di conoscere la data di uscita della nuova serie Netflix, presumibilmente tra la fine del 2021 e l'inizio del 2022. Il produttore esecutivo David S. Goyer ha promesso un adattamento fedele del fumetto originale di Neil Gaiman.

Dopo aver visto il primo video dal set di Sandman, così, possiamo dire che, proprio come il fumetto, anche la nuova serie oscillerà tra vari generi, come fantasy, horror e dramma.

"Penso che sia un adattamento molto veritiero" ha spiegato David S. Goyer a Collider, "e alcuni dei singoli numeri che abbiamo adattato, forse quelli più complessi nella serie di Neil Gaiman, hanno finito per essere gli episodi più interessanti e di genere. E ne sono davvero orgoglioso."

Il produttore ha fatto riferimento per esempio a 24 Hours, sesto numero del primo volume di The Sandman, una delle storie in assoluto più inquietanti. Neil Gaiman ha confermato su Twitter che sarà il quinto episodio della serie Nefflix e Patton Oswalt, che interpreta uno dei personaggi, ha addirittura dichiarato che dopo aver letto la sceneggiatura non guarderà l'episodio.

La prima stagione di Sandman comprenderà le storie contenute nei primi due volumi del fumetto, Preludes and Nocturnes e The Doll's House. Alcune storie hanno delle trame intrecciate, ma la maggior parte degli episodi sono autonomi.