Sandman: primo sguardo alla serie Netflix tratta dal leggendario fumetto di Neil Gaiman

Durante il nuovo appuntamento della Geeked Week, Netflix ha portato i fan di Sandman direttamente sul set dell'attesissima serie televisiva in arrivo sul servizio di streaming on demand.

Nel filmato che trovate in calce all'articolo, l'autore Neil Gaiman in persona viene invitato sul set della serie Netflix per dare uno sguardo ravvisato alla produzione tratta dal suo leggendario fumetto pubblicato negli anni '80 dalla DC Comics. Tra questi si possono notare la prigione in cui viene catturato Sogno e i suoi strumenti, come l'iconico elmo, la sua sacca di sabbia e la Dreamstone. Il video include anche alcuni interventi da parte dei membri del cast di Sandman, come Tom Sturridge, interprete di Sogno, e Gwendoline Christie, interprete di Lucifer.

"Sandman è la storia dei luoghi in cui andiamo quando chiudiamo i nostri occhi di notte, un mondo chiamato il Sogno" dice Gaiman nella featurette. "Visitare questi luoghi e vedere che cosa hanno preparato per me è stato come camminare dentro i miei stessi sogni."

Ricordiamo che la data di uscita di Sandman è ancora sconosciuta: il cast include anche Charles Dance nei panni di Roderick Burgess, Vivienne Acheampong come Lucienne, Boyd Holbrook come il Corinzio, Asim Chaudry come Abele e Sanjeev Bhaska come Caino. La prima stagione sarà composta da 11 puntate che adatteranno storie provenienti dai primi due volumi del fumetto The Sandman.

