Sandman, finalmente ci siamo: Netflix avvisa i fan sull'annuncio della data d'uscita!

Con la Netflix Geeked Week in arrivo nei prossimi giorni, la piattaforma di streaming on demand ha ufficialmente anticipato l'annuncio della data d'uscita di Sandman, l'attesissima serie tv fantasy tratta dall'omonimo fumetto di Neil Gaiman.

Come potete vedere nel post in calce all'articolo, Netflix ha svelato che la data di uscita di Sandman sarà annunciata durante la Geeked Week, dove presumibilmente sarà mostrato anche un primo trailer ufficiale.

Ricordiamo che la serie tv basata sull'acclamata graphic novel di Neil Gaiman e DC Comics è stata annunciata a giugno 2019: Tom Sturridge interpreterà il personaggio principale, Sogno degli Eterni, che a causa di un rituale occulto viene imprigionato per 105 anni; una volta libero, non solo Sogno sarà dovrà adattarsi ai tempi moderni ma soprattutto dovrà iniziare un lungo viaggio per restaurare il suo regno, il regno del Sogno. Oltre ai suoi onnipotenti fratelli e sorelle degli Eterni, Sogno incontrerà anche una vasta gamma di personaggi umani, occulti e demoni durante la sua avventura: tra questi anche Lucifero interpretato da Gwendoline Christie.

Quali sono le vostre aspettative? Avete mai letto il fumetto originale di Neil Gaiman? Fatecelo sapere nella sezione dei commenti che trovate qui sotto. Per altri approfondimenti, inoltre, ecco il programma completo della Netflix Geeked Week, con tutti gli orari e gli appuntamenti dell'evento, che includerà oltre sessanta titoli tra film e serie tv.