Sandman, ecco Sogno nel primo video dal set della serie Netflix di Neil Gaiman!

Dopo il breve assaggio del dietro le quinte di Sandman pubblicato nel corso della recente Netflix Geeked Week, l'attesa serie tratta dal leggendario fumetto di Neil Gaiman torna a mostrarsi grazie a un video "rubato" dal set.

Il filmato, a cui potete dare un'occhiata in calce alla news, offre un primo sguardo all'attore britannico Tom Sturridge nei panni di Sogno (noto anche come Morfeo o Sandman, per l'appunto), il protagonista dell'opera originale.

Ricordiamo che Sturridge sarà affianco tra gli altri da Gwendoline Christie nel ruolo di Lucifero, Charles Dance nella parte di Roderick Burges, Vivienne Achempong come Lucienne, Body Holbrook come Corinzio, Asim Chaudry nei panni di Abele e Sanjeev Bhaska nel ruolo di Caino.

Composta da 11 episodi, la serie è descritta come una ricca miscela di mito moderno e dark fantasy in cui la finzione contemporanea, il dramma storico e la leggenda si intrecciano in maniera perfetta. La storia seguirà le persone e i luoghi afflitti da Morfeo, il Re del Sogno, mentre cerca di porre rimedio agli errori cosmici e umani che ha commesso durante la sua vasta esistenza.

Lo showrunner di Sandman è Allan Heinberg, mentre Gaiman e David S. Goyer sono a bordo del progetto come produttori esecutivi. Intanto, vi lasciamo alle ultime new entry del cast di Sandman.