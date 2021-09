Sandman, svelati i poster dei personaggi dell'attesissima serie Netflix

La serie Sandman è stata sviluppata dal co-sceneggiatore di Wonder Woman Allan Heinberg insieme al produttore esecutivo Gaiman, che ha promesso di essere più coinvolto nella serie rispetto a quanto accaduto nell'adattamento di American Gods di Starz, anche se meno di quanto lo è stato per Good Omens di Amazon. Il cast della serie include Tom Sturridge come Morpheus , noto anche come Dream, Gwendoline Christie come Lucifer, Boyd Holbrook come Corinthian, Charles Dance come Roderick Burgess e Howell-Baptiste come Death. Le riprese della serie sono partite alla fine del 2020 e sono terminate lo scorso agosto. É stato proprio Neil Gaiman ad annunciare la fine delle riprese di Sandman .

I'm not blessed or merciful. I'm just me. I've got a job to do and I do it. pic.twitter.com/8ChSWT9Mxh — The Sandman (@Netflix_Sandman) September 25, 2021

I am the Lord of Dream and Nightmare. pic.twitter.com/vgGuKxEgOj — The Sandman (@Netflix_Sandman) September 25, 2021