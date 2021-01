Sandman: svelato il cast della serie Netflix tratta da Neil Gaiman, ed è impressionante!

L'attesa è finalmente giunta al termine: pochissimi minuti fa, infatti, il servizio di streaming on demand Netflix ha annunciato il cast di Sandman, l'attesissima serie tv tratta dall'omonimo fumetto di Neil Gaiman attualmente in fase di produzione.

Tom Sturridge sarà il protagonista Sogno, la star di Game of Thrones Gwendoline Christie sarà Lucifero, Vivienne Acheampong sarà il bibliotecario Lucien, Boyd Holbrook sarà il Corinzio e il grande Charles Dance sarà Roderick Burgess; insieme a loro ci saranno anche Asim Chaudhry come Abele e Sanjeev Bhaskar come Caino, con altri personaggi ovviamente ancora da annunciare.

La serie è descritta come una ricca miscela di mito moderno e dark fantasy in cui narrativa contemporanea, dramma storico e leggenda si intrecciano per raccontare la storia di Morfeo, Sandman, il Re dei Sogni, che dovrà correggere tutti gli errori cosmici e umani commessi durante la sua eterna esistenza. Allan Heinberg (Wonder Woman, Grey’s Anatomy) sarà showrunner e produttore esecutivo insieme a Gaiman e David S. Goyer (Batman Begins, The Dark Knight, Terminator: Dark Fate, Foundation).

“Negli ultimi trentatré anni, i personaggi di Sandman hanno respirato, camminato e parlato nella mia testa. Sono incredibilmente felice che ora, finalmente, riescano a uscire da lì e diventare realtà", ha dichiarato Neil Gaiman. "Non vedo l'ora che le persone vedano quello che abbiamo realizzato. Sono molto grato agli attori e a tutti i collaboratori di The Sandman: Netflix, Warner Bros., DC, Allan Heinberg e David Goyer, e le legioni di artigiani e geni dietro al nostro show. Hanno trasformato il più folle di tutti i miei sogni in realtà." The Sandman si aggiunge alla lista delle serie fantasy di Gaiman basate sul suo lavoro.

Da Neil Gaiman sono arrivate anche le serie Good Omens, American Gods e Lucifer.