Sandman, Tom Sturridge in trattative per il ruolo da protagonista nella serie Netflix

Con l'inizio delle riprese programmato per le prossime settimane, non poteva tardare più di tanto l'annuncio del protagonista della serie tv di Netflix Sandman. E stando a quanto riportato dal sito Collider, il nome che verrà presto fatto sarà quello di Tom Sturridge.

L'attore di On The Road e Via dalla Pazza Folla sarebbe infatti in trattative per interpretare il ruolo di Sogno (noto anche come Morfeo o Sandman, per l'appunto), il protagonista dei fumetti di Gaiman.

A quanto pare, Sturridge se l'è giocata con Colin Morgan (Merlin, The Fall) e Tom York (Poldark, Olympus), prima di emergere vittorioso dalla contesa. Al momento, comunque, si è ancora in attesa di conferme ufficiali da parte dei portavoce dell'attore e della piattaforma di streaming Netflix.

L'adattamento di Sandman arriva dopo anni di sviluppo, prima di un progetto cinematografico che avrebbe dovuto figurare Joseph Gordon-Levitt come interprete e regista, ovviamente mai realizzato, e ora di una serie tv che tra i suoi produttori esecutivi vede lo stesso Neil Gaiman, David S. Goyer (Batman Begins, Blade) e Allan Heinberg (Wonder Woman, Grey's Anatomy, anche showrunner e sceneggiatore della serie.

La prima stagione dello show sarà composta da 11 episodi, la cui data d'uscita non è stata ancora annunciata.