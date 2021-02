Sandman, le ultime novità sullo show Netflix: uscita, trama e cast

C'è davvero molta attesa nei confronti di The Sandman, serie in arrivo su Netflix. Dopo tanti anni, il fumetto DC Comics finalmente avrà un adattamento live-action tanto agognato dai fan. Abbiamo già visto quando potrebbe uscire la prima stagione di The Sandman su Netflix, ma oggi vogliamo parlarvi di tutte le news di cui siamo a disposizione.

Ecco quindi che raccoglieremo qui per voi ogni notizia che conosciamo sulla serie.

Il casting di The Sandman

Dopo mesi di attesa, finalmente le prime notizie ufficiali sul cast dello show sono arrivate: a interpretare il personaggio di Sogno sarà l'attore britannico Tom Sturridge; nei panni di Lucifero, invece, troveremo Gwendoline Christie, famosa per aver interpretato Brienne di Taarth in Game of Thrones. La scelta è stata parecchio discussa, soprattutto per il fatto che nel "Netflix DC Universe" il personaggio di Lucifer sarebbe già in mano a Tom Ellis. A tal proposito, Neil Gaiman in persona si espresso sul fatto di aver scelto di non lasciare la parte di Lucifer a Tom Ellis per The Sandman.

Altra figura proveniente da Game of Thrones il bravissimo Charles Dance, che interpreterà Roderick Burgess. A fianco a loro, Vivienne Acheampong sarà Lucienne, Boyd Holbrook darà il volto a Corinzio, Asim Chaudry interpreterà Abele, e infine vedremo Sanjeev Bhaska nei panni di Caino.

Quanti episodi avrà lo show?

La serie, almeno nella sua prima stagione, avrà 11 puntate.

Quali storie adatterà la prima stagione di The Sandman?

Neil Gaiman, ideatore del fumetto, ha dichiarato che il primo arco narrativo della serie adatterà storie provenienti dai primi due volumi di The Sandman. Lo show sarà ambientato ai nostri giorni.

In attesa di ulteriori novità riguardo la data di uscita, ora vogliamo sapere la vostra: siete in attesa della serie TV The Sandman su Netflix? Vi piace il personaggio di Sogno e siete contenti che avrà il suo adattamento in uno show televisivo? Fatecelo sapere, come sempre, con un bel commento nello spazio a essi dedicato!