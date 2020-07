Sandman, da Warner Bros a Netflix: com'è cambiato il progetto negli anni

I fan di Neil Gaiman e delle sue opere aspettano da tempo l'arrivo di Sandman sullo schermo (piccolo o grande che sia), ma fu proprio l'autore a ritardarlo, chiedendo a Warner Bros. di non realizzare un film sulla sua opera.

Per vedere un live-action di Sandman ce ne abbiamo messo (e ce ne stiamo ancora mettendo, considerata l'interruzione della produzione della serie Netflix causa COVID-19), e in parte è stato anche a causa dello stesso Neil Gaiman, che come ha raccontato di recente, si è fortemente opposto a un film basato sulla sua creatura.

"Credo che molti dei problemi nell'adattare Sandman derivino dal fatto che fosse in un qualche modo troppo avanti con i tempi, in termini di ciò che avrebbe richiesto al mondo" spiega Gaiman.

"Ricordo quando ebbi il mio primo incontro riguardo a un film di Sandman, credo fosse il 1990. Andai dalla Warner e loro mi chiesero ' Beh, che ne pensi di un film di Sandman?' e io risposi 'Vi prego, non fatelo'" immaginatevi la faccia dei dirigenti Warner Bros.... E infatti "Lisa Henson, una degli executive di Warner, mi guardò perplessa e mi disse 'Nessuno prima d'ora è mai venuto nel mio ufficio per chiedermi di non fare un film'. Al che io risposi 'Beh, io ve lo sto chiedendo. Per piacere, non fatelo. Sto lavorando sui fumetti, e un film sarebbe solo una distrazione e creerebbe confusione. Fatemi fare ciò che so fare meglio'. E siano benedetti, mi hanno ascoltato".

Ora però, di tempo ne è passato, e le cose sono cambiate.

"Finora non ha funzionato perché prima scrivevano uno script Rated-R per il film di Sandman, e poi ti dicevano '100 milioni di budget per un film Rated-R non si può fare!'. Ciò di cui c'era bisogno era un mondo in cui lo storytelling seriale, a lungo termine, è un vantaggio, non uno svantaggio. E il fatto che ci sono 75 numeri di Sandman, praticamente 13 volumi di materiale, è una cosa positiva. E noi adesso viviamo in una realtà in cui possiamo prendere cose che prima esistevano solo nel mondo dei fumetti e portarle in vita".

E qui entra in gioco Netflix.

Vedremo ora che la produzione potrà riprendere quale sarà il risultato, ma Gaiman sembra essere estremamente soddisfatto del lavoro svolto finora, quindi... Dita incrociate!