Sandokan: in arrivo la serie remake, nel cast ci sarà anche Luca Argentero

Sandokan è uno dei personaggi letterari più famosi, ma gran parte della sua fortuna la deve anche alla trasposizione televisiva con protagonista Kabir Bedi. Per questo la casa di produzione Luxa Vide ha deciso di riproporre le avventure della Tigre della Malesia in una nuova serie, sfruttando il talento di Luca Argentero.

Dopo lo speciale Rai dedicato a Sandokan potremo quindi goderci una nuova produzione legata al mitico pirata creato da Emilio Salgari. Ad annunciarlo è Luca Benabei, amministratore delegato di Luxe Vide, e sebbene ci aspettiamo di ritrovare le atmosfere avventurose già presenti nei libri, stavolta ci sarà spazio per approfondire anche nuove linee narrative, tra cui quella legata a Lady Marianna, la seducente Perla di Labuan.

Nei panni del protagonista ci sarà l'attore turco Can Yaman, che nel corso di un'intervista per radio 102.5 si è dichiarato entusiasta del remake: "È un progetto nuovo. È ancora in fase di sviluppo. È un bambino appena nato, sono orgoglioso di partecipare ad un progetto internazionale come questo".

L'attore, famoso in Italia per Bitter Sweet e Daydreamer, ha abbandonato l'attività di avvocato per seguire la recitazione, una passione che lo sta portando lontano. Non sappiamo invece quale parte sarà affidata al neo papà Luca Argentero, ma in effetti potrebbe cavarsela bene come Yanez, l'amico fidato di Sandokan. Non resta che attendere l'inizio dei lavori per saperne di più.