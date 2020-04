Sandokan: il leggendario pirata di Salgari torna in uno speciale della Rai

Sandokan non ha di certo bisogno di presentazioni. Dopo aver conquistato intere generazioni di lettori, il personaggio di Salgari ha trovato grande fortuna anche grazie ad una serie televisiva del passato.

Per riscoprire le avventure della Tigre della Malesia , la Rai ha pensato di dedicargli una puntata di Passato e Presente, programma condotto da Paolo Mieli, affiancato dal professor Franco Cardini. Come di consueto, ci sarà occasione di affrontare diversi temi relativi all'argomento in questione, e magari svelare un po' di quel fascino che ha da sempre contraddistinto la figura di Sandokan.



Personaggio ribelle ma con una sua moralità, Sandokan è un pirata di nobili origini, temuto dai suoi nemici e rispettato dai compagni. Le avventure si svolgono sullo sfondo dell'impresa coloniale britannica, volta ad estendere i suoi commerci in India e nel sud est asiatico. Un'ambientazione realistica, sulla quale l'autore si è basato per introdurre numerosi personaggi inventati rimasti nel cuore dei lettori, come il fedele aiutante, Yanez de Gomera, o la bellissima Perla di Labuan, la figlia di un lord inglese, amata da Sandokan.



L'approfondimento tratterà quindi la fortuna che hanno avuto i romanzi e i numerosi adattamenti a cui la serie è andata incontro. Appuntamento quindi per le 20:30 di venerdì 17 aprile su Rai Storia. La puntata dovrebbe essere poi visibile su RaiPlay, piattaforma che ci permetterà di scoprire anche un'altra avventura, quella che Jovanotti ha vissuto in Sud America. Della serie di Salgari è stato tratto anche un fumetto, e il primo volume di Sandokan è gratis fino al 7 maggio 2020, grazie ad un'iniziativa per aiutare le persone in quarantena.