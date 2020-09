Sandra Oh: dove è finita la star di Grey's Anatomy?

Sandra Oh, ancora prima della celebre serie televisiva Grey's Anatomy ideata da Shonda Rhimes, era già un'affermata attrice cinematografica e seriale prendendo parte ad alcuni importanti progetti. Vediamo, però, che fine ha fatto adesso.

Indubbiamente Sandra Miju Oh deve tutto il suo più grande successo alla serie Grey's Anatomy. Grazie ad essa, infatti, ha vinto un Golden Globe per la miglior attrice non protagonista in una serie nel 2006, due Screen Actors Guild Awards ed è stata candidata cinque volte ai Premi Emmy.

Grey's Anatomy, però, non era la prima serie a cui prendeva parte. Prima di questa, infatti, aveva ricoperto ruoli più o meno importanti in serie e progetti televisivi come School's Out, Cagney & Lacey: The View Through the Glass Ceiling, Arli$$, Popular e Further Tales of the City.

Non solo, Sandra Miju Oh aveva anche un'avviata carriera cinematografica avendo recitato in pellicole come Mr. Bean - L'ultima catastrofe, Last Night, Il violino rosso, Hard Night, Waking the Dead, Pretty Princess, Full Frontal, Sotto il sole della Toscana, Sideways - In viaggio con Jack e Hard Candy.

Durante la produzione di Grey's Anatomy, venne chiamata per coprire dei ruoli in film come Cake - Ti amo, ti mollo... ti sposo, Una voce nella notte, For Your Consideration, Blindness - Cecità, Defendor, Ramona e Beezus, Rabbit Hole e Tammy.

Dopo la fine di Grey's Anatomy, invece, ha preso parte al film Catfight - Botte da amiche, è comparsa in alcuni episodi della serie American Crime, ma soprattutto è divenuta una dei volti principali della serie ancora in corso Killing Eve per cui ha vinto un Golden Globe, un Critics' Choice Awards e uno Screen Actors Guild Awards come migliore attrice in una serie drammatica e ha ricevuto due candidature agli Emmy per la stessa categoria.

